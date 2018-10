Wetter-Schock! Jetzt kommt der erste Schnee

Auch der schönste hat ein Ende. Doch der Winter kommt schneller, als gedacht. „Die Wetterlage stellt sich um! In rund 1500 Metern wird die Luftmasse total ausgetauscht, derzeit ist es da acht bis zwölf Grad warm. Am Montag sind es schon unter null Grad. In dieser Höhe sinken die Werte ab, es kommt sehr kalte Luft aus Nordeuropa zu uns geströmt – dann ist es endgültig vorbei mit den sommerlichen Oktobertemperaturen“, kündigte Diplom-Meteorologe Dominik Jung gegenüber der "BILD"-Zeitung an.

Experte warnt: Ein Wüsten-Winter in Deutschland droht!

Es schneit in den kommenden Tagen!

Schon ab nächster Woche soll es deutlich kälter werden. Am Montag zehn bis 18 Grad, Dienstag sechs bis 14 Grad. In Lagen ab ca. 800 Metern kann sogar Schnee fallen. "Weiter unten gibt es keinen Schnee, aber Bodenfrost mit gefährlicher Glätte“, warnte der Experte von wetter.net. Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Am Wochenende bleibt es trocken und angenehm. Die Höchstwerte erreichen noch knapp 20 Grad.