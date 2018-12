Wetter-Schock: Kältepeitsche nach Weihnachten

Reddit this

Zum vierten Advent wird es in Deutschland eher nass, aber ein Wintereinbruch ist dennoch nicht in Sicht – noch nicht.

An Weihnachten soll es sogar richtig mild werden – teilweise sind bis zu 15 Grad im Westen möglich. Insgesamt bleibt das Wetter sehr unbeständig und immer wieder sind Niederschläge möglich. Da es sehr mild ist, fällt weiße Weihnachten in diesem Jahr wohl aus – sogar nicht mal in höheren Lagen dürfte es weiß werden.

Wintereinbruch im Januar?

Ausgerechnet NACH Weihnachten wird es kühler. Dann könnte ein heftiger Kältereinbruch drohen, wie „wetter.de“ berichtet. Die Temperaturen gehen dann immer wieder zurück.

Zum Jahreswechsel wird es mit 0 bis 5 Grad bereits etwas kälter. Im Januar dagegen könnten Minusgrade drohen, die sogar tagsüber möglich wären. Es handelt sich dabei jedoch um eine Prognose – eine genaue Vorhersage ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich.