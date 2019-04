Wetter-Schock: Schnee an Ostern?

Am Wochenende präsentierte sich der April noch von seiner besten Seite. Doch schon an Ostern kann der Winter zurückkommmen...

Sonne, blauer Himmel und warme Temperaturen - in Deutschland ist im April fast schon der Somer ausgebrochen. Doch so wird es wohl leider nicht bleiben...

Schnee zu Ostern?

Nach aktuellen Wetterprognosen könnte das Osterfest nämlich ziemlich kalt werden - samt Schnee! Darauf deuten zumindest die Wetterprognosen hin. Verantwortlich für die Kälte ist die Luftströmung Jetstream, der offenbar ziemlich schwächelt und sich dadurch die Tief- und Hochdruckgebiete nicht wie normal bilden.

Und so rechnen Experten tatsächlich mit einem Kälteeinbruch zu Ostern. Müssen wir die Ostereier also wirklich im Schnee suchen? Sollte es tatsächlich so sein, dann wären der Norden und der Osten am stärksten betroffen....