Wetter-Schock: So extrem geht es in dieser Woche weiter

Herbst ist der neue Sommer! In dieser Woche geht es sehr warm weiter – teilweise sind Temperaturen von rund 20 Grad möglich.

Der Himmel ist im Westen, Norden und in der Mitte am Montag bedeckt – im Süden lässt sich immer mal wieder die Sonne blicken. Nass kann es hier aber am Dienstag werden.

Bis 20 Grad möglich

Für den November ist es verhältnismäßig zu warm – teilweise klettert das Thermometer auf 20 Grad. Besonders im Süden kann es sehr warm werden. Sonst bewegen sich die Temperaturen auf Werte zwischen 12 und 18 Grad.

So geht es auch erstmal weiter: Ein Wintereinbruch ist noch lange nicht in Sicht. Das warme Wetter bleibt uns wahrscheinlich auch in dieser November-Woche erhalten. Zwar kann es immer wieder mal regnen und es ist leicht unbeständig, aber eine dicke Winterjacke brauchen wir definitiv noch nicht. Erst zum Ende der Woche könnten die Temperaturen wieder etwas sinken.