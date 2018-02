Wetter-Warnung! In diesen Regionen wird es gefährlich

Der Winter hat Deutschland fest im Griff. Der Deutsche Wetterdienst warnt derzeit fast im ganzen Land vor Frost.

In Nordrhein-Westfalen gilt auch eine Warnung vor Glatteis - Autofahrer sollten also langsamer fahren und mehr Zeit auf dem Weg zur Arbeit einplanen. "Es muss mit Glätte durch verbreitet überfrierende Nässe sowie geringfügigen Schneefall gerechnet werden", schreibt der Deutsche Wetterdienst auf seiner Website.

Und weiter: "Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -7 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte bis -10 °C." Es wird also auch heute wieder extrem kalt. Die kalten Temperaturen bleiben uns auch in den kommenden Tagen erhalten. Immerhin: Am Wochenende soll es mit 6 Grad wieder etwas "wärmer" werden.