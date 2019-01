Reddit this

Wetterdienst warnt: Es droht ein Orkan in Deutschland!

Das Schnee-Chaos hat Deutschland fest im Griff. Nun droht ein Sturm in Deutschland!

Schon seit Wochen sorgen heftige Schneefälle für einen Ausnahmezustand im Süden. Teilweise kam bis zu drei Meter Neuschnee hinzu – ganze Gemeinde waren von der Außenwelt abgeschnitten und es wurde teilweise sogar Katastrophenalarm ausgerufen.

In der Hinsicht scheint sich das Wetter zumindest etwas zu entspannen. In den kommenden Tagen ist nicht mehr mit ganz so viel Neuschnee zu rechnen.

Orkanböen in Sachsen

Nun kommt aber eine ganz andere Wetter-Gefahr hinzu! Es droht ein Orkan in Deutschland, der vor allem im Osten der Republik wüten soll – der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine entsprechende Unwetterwarnung herausgegeben. Aufgrund der Orkanböen bleibt unter anderem die Schwebebahn auf dem Fichtelberg außer Betrieb. Und auch das Skigebiet am Keilberg bleibt geschlossen, da für Wintersportler aufgrund der Witterung unter anderem durch Baumbruch Lebensgefahr bestehe.