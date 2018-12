Wetterdienst warnt: Es wird gefährlich!

Mit bis zu 16 Grad ist es derzeit eindeutig zu warm für die Jahreszeit. Ungemütlich ist das Wetter trotzdem, denn vor allem ab Donnerstag drohen teils heftige Regenfälle und Sturmböen.

Vor allem für Autofahrer gefährlich

Das Schmuddelwetter hat Deutschland derzeit fest im Griff, der Winter scheint noch in weiter Ferne zu sein. Dennoch ist das Wetter derzeit gefährlich: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt derzeit vor Glätte! Besonders für Autofahrer ist das eine Gefahr.

Bei Bispingen ist ein Autofahrer bei einem Glätte-Unfall gestorben, welcher offenbar mit seinem Fahrzeug ins Schleudern geriet. Da es nachts derzeit meist regnet, muss am nächsten Morgen muss stellenweise mit überfrierender Nässe gerechnet werden. So geht es auch in den kommenden Tagen weiter - Autofahrer sollten also vor allem in den Morgenstunden etwas langersamer fahren, um Unfälle zu vermeiden.