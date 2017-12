Wetterdienst warnt: Lieber zu Hause bleiben!

In Deutschland steht ein krasser Wetter-Wechsel bevor. Jetzt warnt sogar der Deutsche Wetterdienst (DWD) davor, lieber zu Hause zu bleiben.

Der Winter schlägt jetzt mit voller Härte zu! Es drohen heftige Schneefälle bis ins Flachland und Glätte. Jetzt hat der DWD eine ungewöhnliche Warnung ausgesprochen! "Wer zu Hause bleiben kann, sollte zu Hause bleiben - oder sich für seine Fahrt zur Arbeit viel Zeit nehmen", warnte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst am Donnerstag in Offenbach.

In tiefere lagen sollen am Freitag rund 3 Zentimeter Schnee fallen. In den Mittelgebirgen und Hochlagen sieht das ganz anders aus, denn hier können teilweise bis zu 40 Zentimeter runterkommen. Dazu kommt noch Sturm hinzu – Schneeverwehungen können die Folge sein. In den Bergen drohen sogar orkanartige Böen.

Tagsüber erreichen die Temperaturen nur noch rund 4 Grad. Nieselregen könnte im Flachland auf Eis gefrieren – auf den Straßen und Wegen kann es dadurch extrem glatt werden.