Wetterdienst warnt: Schnee-Chaos und Glatteis!

Der erste Schnee hat in Deutschland am dritten Advent für Chaos gesorgt.

Die Auswirkungen sind noch deutlich am Montagmorgen zu spüren: Besonders in Baden und Osten Deutschlands gab es zahlreiche Unfälle, da sich die Straßen in Rutschbahnen verwandelten.

Glatteis-Warnung in Deutschland

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt derzeit vor Glatteis – besonders im Süden und Nordosten gilt eine erhöhte Gefahr. „Es muss mit Glätte durch verbreitet überfrierende Nässe sowie geringfügigen Schneefall gerechnet werden“, schreibt der DWD auf seiner Website.

Im Nordosten kann es noch manchmal schneien, während es im Westen tagsüber mit bis zu 10 Grad sehr mild wird. Nachts rutschen die Temperaturen jedoch fast überall unter den Gefrierpunkt – am Dienstagmorgen muss dann erneut mit Glatteis gerechnet werden.