Wetterdienste warnen: Horror-Orkan fegt über Deutschland!

In dieser Woche wird das Wetter richtig ungemütlich. Es ist extrem stürmisch und am Donnerstag droht sogar ein heftiger Orkan, der über Deutschland fegt.

Am Donnerstag droht in Deutschland die Warnstufe Rot. Grund dafür ist ein Orkan, der von Westen nach Deutschland zieht – jetzt warnen sogar die Wetterdienste davor. Ein Meteorologe meint sogar, dass es erhebliche Beeinträchtigungen im Bahn- und Flugverkehr geben wird.

„Zum Jahrestag von Orkan Kyrill könnte uns das am Donnerstag wieder erhebliche Einschränkungen im öffentlichen Leben bescheren. Bahn- und Flugverbindungen müssen möglicherweise gestrichen werden. Wie bereits bei Orkantief Burglind wäre ein ähnliches Chaos möglich“, meint Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“.

Bis dahin wird es aber auch schon ungemütlich: Ab Montag sind Sturmböen möglich. Während des Orkans sind am Donnerstag sogar Gewitter, Hagel und heftige Niederschläge möglich – in höheren Lagen geht das in Schnee über.

Es sind am Donnerstag bis zu 150 Stundenkilometer möglich, in den Mittelgebirgen können diese sogar bis 120 km/h betragen und mit 90 km/h wird es auch im Flachland sehr stürmisch. Wer kann, sollte an dem Tag wohl besser zu Hause bleiben.