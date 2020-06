WG aus der Hölle: Macaulay Culkin & Pete Doherty wohnen zusammen

Die gemeinsame Bude soll in Paris sein. Die Stadt der Liebe für zwei Drogen-Opfer, die aber scheinbar nicht kleinzukriegen sind. Vielleicht können die sich ja gegenseitig kurieren.

"Sie haben eine Verbindung in ihrer Liebe zu Poesie und Kunst gefunden. Macaulay kann gar nicht genug davon bekommen, sich Petes Schwärmereien über seine Bilder und Musik anzuhören", so ein Insider gegenüber "The Sun".

Da Macaulay Culkin so unter Petes Einfluss zu stehen scheint, hat der "Kevin allein zu Haus"-Star ihm versprochen, nie wieder einen Film zu drehen.

Bei Pete Doherty sieht das anders aus, der möchte schon gerne einen eigenen Film machen.

"Pete liebt es, mit Macaulay über die Schauspielerei zu reden, da er versucht, als Schauspieler Karriere zu machen."

Die ungewöhnliche Freundschaft begann vor einigen Jahren bei den Dreharbeiten zum Film "The Wrong Ferrari".