Whitney Houston: Tochter im Krankenhaus

Whitney Houston war am Samstagnachmittag tot in ihrem Hotelzimmer im Beverly Hilton Hotel aufgefunden worden. Laut Cnn.com wurde Bobbi Kristina wegen dem Stress durch den Tod ihrer Mutter in ein Krankenhaus eingeliefert, ihr Zustand soll jedoch nicht lebensbedrohlich sein. Die 18-Jährige ist die einzige Tochter aus Houstons Ehe mit Bobby Brown. Das Paar ließ sich 2007 scheiden. © WENN