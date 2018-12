Wie Daniel Küblböck: Sänger verschwindet von Kreuzfahrtschiff!

Reddit this

Es ist noch immer ein großes Rätsel: Daniel Küblböck ist am 9. September von der AIDALuna gesprungen.

Nun hat sich erneut eine solche Tragödie ereignet. Der britische Sänger Arron Luke Hough ist ebenfalls von einem Kreuzfahrtschiff über Bord gegangen, wie „Miami Herald“ berichtet.

Arron Luke Hough wird auf Schiff vermisst

Das Crewmitglied der "Harmony of the Seas" arbeitete als Sänger auf dem Schiff, doch nun fehlt von dem 20-Jährigen jede Spur. Das Schiff ist am 23. Dezember von Fort Lauderdale im US-Bundesstaat Florida auf eine mehrtägige Karibikreise aufgebrochen.

Der Sänger ist auf Deck 5 eingedrungen – ein Bereich, der nicht von Kameras nicht erfasst wird. Was danach mit Arron Luke Hough passierte, ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch völlig unklar. Zwar wurde eine Suchaktion eingeleitet, aber der Sänger wurde nicht gefunden.