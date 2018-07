Wie viele Kinder hat Dieter Bohlen?

ist Erfolgsproduzent, Chef-Juror bei "Deutschland sucht den Superstar" und ein absoluter Familienmensch. Doch wie viele Kinder hat der Poptitan eigentlich?

Dieter Bohlen ist aus dem Fernsehen nicht mehr wegzudenken. In den 80er und 90er Jahren war er mit „Modern Talking“ sehr erfolgreich und brachte mehrere Nummer 1-Hits raus. Anfang der 2000er wurde er Chef-Juror bei „Deutschland sucht den Superstar“ – seit 15 Jahren sitzt er in der Jury. Später kam die Verpflichtung bei „ “ dazu. Noch immer ist er außerdem ein erfolgreicher Produzent und arbeitet mit zahlreichen Künstlern zusammen – darunter auch viele - .

Der Job ist Dieter Bohlen extrem wichtig – nichts geht jedoch über seine Familie. Mit seinen Kindern verbringt er jede freie Minute in der Freizeit.

Marc, Marvin und Marielin kamen zuerst auf die Welt

Im Jahr 1983 heiratete er seine langjährige Freundin Erika Sauerland. Im Jahr 1989 hat sich das Paar jedoch getrennt. Mit ihr hat er drei gemeinsame Kinder: Marc, Marvin und Marielin. Danach kam der Produzent mit zusammen – mit ihr hat er kein Kind. Im Jahr 1996 hat sich das Paar getrennt – nach einer kurzen Beziehung mit Verona Feldbusch kamen sie nochmals 1997 zusammen und trennten sich im Jahr 2000 endgültig.

Maurice Cassian ist mittlerweile ein YouTube-Star

Nach den Beziehungen mit Verona Feldbusch und Naddel lebte er mit zusammen. Von 2001 bis 2006 waren die beiden ein Paar – aus der Beziehung ging der Sohn Maurice Cassian hervor. Mittlerweile ist sein Sohn ein echter -Star geworden und lädt regelmäßig Clips hoch.

Dieter Bohlen: Maurice Bohlen sieht so aus wie Papa!

Seit 2006 ist Dieter Bohlen mit Fatma Carina Walz zusammen. Nach seinen zahlreichen On/Off-Beziehungen ist es bisher seine längste Beziehung – das Paar ist schon seit 12 Jahren zusammen. „Die 99 Prozent an Energie, die ich früher in meine Frauen gesteckt habe, in Streitereien – die habe ich jetzt für andere Sachen zur Verfügung. Weil Carina und ich nie streiten. Wir sind mal unterschiedlicher Meinung. Aber das ist nicht mehr wie früher, wo gleich Spaghetti durch die Küche fliegen“, sagte er mal in der Zeitschrift „Closer“.

Amelie und Maximilian sind die jüngsten Bohlen-Kids

Mit Fatma Carina Walz hat Dieter Bohlen zwei Kinder – Amelie erblickte 2011 das Licht der Welt und Maximilian kam zwei Jahre später auf die Welt. Als bei DSDS eine Kandidatin den Song „Let It Go“ aus dem Film „Die Eiskönigin“ sang, sagte Dieter Bohlen: „Das ist das Lieblingslied meiner Tochter. […] Meine Tochter singt das. Die ist vier. Und sie singt es leider besser“, so der Chef-Juror. Dieter Bohlen hat insgesamt 6 Kinder.