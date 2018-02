Wiebke Ledebrink: Die Sat.1-Moderatorin ist tot!

Wiebke Ledebrink ist tot. Die Sat.1-Moderatorin starb im Alter von nur 45 Jahren.

Sie moderierte seit vielen Jahren das Regionalprogramm in Hamburg und Schleswig-Holstein in Sat.1 und war bei den Zuschauern sehr beliebt. Wiebke Ledebrink erlag nach einer kurzen, schweren Krankheit am Sonntag, wie es in einem Statement heißt.

Sat.1 trauert um Wiebke Ledebrink

"Wiebke war unsere erfahrenste Moderatorin, eine objektive und sorgfältige Journalistin, eine sehr loyale Kollegin und ein überaus warmherziger, fröhlicher und lebenslustiger Mensch", so Michael Grahl, Geschäftsführer Sat.1 Nord. "Wir sind sehr traurig. Sie wird uns fehlen".