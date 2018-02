Wiesbaden: 10-jähriger Junge wird vermisst!

Wo ist Sajadullah Lashkari? Seit dem 14. Februar wird der Junge aus Wiesbaden vermisst.

Gegen 15 Uhr habe der 10-Jährige die Wohnung in Wiesbaden seiner Eltern am Valentinstag verlassen – seitdem fehlt von ihm jede Spur! Er hat davor gesagt, dass er in die Stadt gehen wolle – kam danach aber nicht mehr zurück.

Seit Donnerstag fahndet die Polizei mit Hochdruck nach dem Jungen. Der Teenager ist rund 150 Zentimeter groß und hat kurze schwarze Haare. Er soll eine schlanke Figur haben. Zuletzt trug er einen weißen Kapuzen-Pulli und eine Jeansjacke sowie Jeanshose. Die Polizei teilte außerdem mit, dass er grüne Schuhe der Marke Nike trug. Die Ermittler haben den Verdacht, dass er sich in Frankfurt am Main aufhält oder aufgehalten hat. Wer hat den 10-Jährigen gesehen? Hinweise nimmt die Polizei unter 06113453333 entgegen.