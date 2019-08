Willi Herren: Ist Frau Jasmin schwanger?

Im "Sommerhaus der " geht es derzeit heiß her! In der aktuellen Folge kommt es zum ersten Sex in der Promi-WG. Willi und Jasmin Herren ziehen sich für ein privates Schäferstündchen in die Garten-Toilette zurück. "Ich fühle mich viel befreiter. Mit Romantik hatte das zwar wenig zu tun gehabt – aber es war effektiv. Ich fühle mich viel befreiter. Mit Romantik hatte das zwar wenig zu tun gehabt – aber es war effektiv", erklärt der Ballermann-Star danach.

Willi Herren: "Wir würden uns über ein gemeinsames Baby freuen"

Der Grund für den spontanen "Sommerhaus"-Sex hat jedoch einen süßen Grund. "Wir würden uns über ein gemeinsames Baby freuen", erzählt Willi im Interview mit der "BILD"-Zeitung. Und seine Frau Jasmin fügt hinzu: "Dafür halten wir uns an einen Fruchtbarkeitskalender und zu diesem Zeitpunkt im Haus sah es ganz günstig aus."

Das Sommerhaus der Stars: Überraschender Heiratsantrag!

Ist Jasmin Herren schwanger?

Klar, dass sich die Zuschauer jetzt fragen, ob es geklappt hat. Ist Jasmin mittlerweile schwanger? Die Dreharbeiten liegen mittlerweile schon einige Wochen zurück. Auf "BILD"-Nachfrage wollten sie sich nicht dazu äußern. Aber wer weiß, vielleicht verkünden sie ja in den nächsten Wochen die frohe Nachricht...

Ist auch Michael Wendlers Freundin Laura schwanger? Die verdächtigen Fotos seht ihr im Video: