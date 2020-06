Will Smith: "Unsere Ehe war erschöpfend und qualvoll!"

sind schon seit 18 Jahren verheiratet. Vor den Kameras wirken die beiden immer sehr glücklich und verliebt.

Ob im gemeinsamen Urlaub oder auf dem roten Teppich mit den Kids: Das Paar zeigt sich immer lächelnd und nah beieinander.

Doch dass die Beziehung nicht immer so perfekt lief, erklärte Will nun im Interview mit ET Online. "Unsere Ehe war die komplizierteste, erschöpfendste und qualvollste Vereinbarung, die wir je in unserem Leben eingegangen sind", gesteht der 47-Jährige ganz schonungslos. Das Eheleben sei für beide bisher mehr als nur anstrengend gewesen.

"Wir fragen uns selbst oft, was unser Geheimnis ist, aber am Ende des Tages ist es schlicht und einfach, dass wir nicht aufgeben", erklärt er weiter. "Natürlich sitzen wir nicht einfach untätig rum und lassen den Schmerz über uns ergehen. Indem wir uns selbst als Individuen immer wieder aufs Neue verbessern, geben wir auch bessere Ehepartner ab“, beschreibt er den täglichen Kampf seines Ehelebens.

So richtig romantisch klingt das zunächst natürlich nicht. Dennoch scheinen die beiden sich trotz ihrer Probleme so sehr zu lieben, dass sie sich immer wieder zusammenraufen und verbessern wollen, um ein gemeinsames Leben möglich zu machen... und das ist heutzutage doch wirklich Gold wert.