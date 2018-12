Willi Herren: Baby-News nach der Prügel-Attacke!

Mitte Dezember kam es zu einem brutalen Zwischenfall mit seiner Frau Jasmin. in St. Anton vergnügte sich Willi in einem Stripclub, trank das ein oder andere Glas zu viel. Als ihn seine Frau vor der Tür zur Rede stellte, rutschte ihm die Hand aus. Er verletze seine Frau sogar so schlimm an Nase und Lippe, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Anschließend ließ sich der Sänger in eine Entzugsklinik einweisen.

"Leider habe ich mich falsch verhalten gegenüber meiner Frau. Das bereue ich zutiefst und möchte mich öffentlich entschuldigen", gab er kurz nach dem Vorfall zu. "Das darf und wird nie wieder passieren. Ich werde ab sofort keinen Tropfen Alkohol mehr trinken. Meine Frau und ich klären das jetzt schnellstmöglich und bekommen das hin."

Ist Jasmin schwanger?

Jetzt gibt es endlich erfreuliche Nachrichten. Seit Tagen brodelt die Gerüchteküche. Jasmin soll schwanger sein. Im Interview mit schaffte Willi jetzt Klarheit. "Wir wünschen uns ein Kind und arbeiten auch schon kräftig daran", sagt er. "Allerdings will es im Moment noch nicht klappen. Deswegen ist an den Schwangerschaftsgerüchten nichts dran."

Nach Prügel-Attacke: Jetzt meldet sich Willi Herrens Frau Jasmin zu Wort!

Willi log bei seiner Hochzeit

Ob er wirklich die Wahrheit sagt? Immerhin dementierte er im auch schon seine Hochzeit mit Jasmin. Wenig später kam raus, dass die beiden doch vor den Altar getreten sind. Ob er dieses Mal etwa wieder geflunkert hat? Das wird sich spätestens in neun Monaten zeigen...