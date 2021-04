Willi Herren: Beerdigungs-Drama! Jetzt spricht Jasmin

Drama um die Beerdigung

Nun stellt sich die Frage, wann und wie Willi beerdigt werden soll. Offenbar haben sich seit seinem Tod einige Spendenaufrufe angesammelt. Auch seine Geschwister hatten um Spenden für die Beerdigung gebeten. Davon will Willis Frau Jasmin Herren allerdings nichts wissen! Sie meldet sich auf Instagram zu Wort und stellt klar: "Es ist nicht erforderlich, die Beerdigung meines Ehemannes über Spenden zu finanzieren. Ich habe bereits alle finanziellen Angelegenheiten erledigt. Ich bitte dringend darum, keine weiteren Aufrufe einzurichten." Dazu benutzt sie den Hashtag "#Pietät".

Unter dem Post häufen sich bereits die Kommentare von Fans, die Jasmin voll und ganz unterstützen:

"Willi wäre stolz auf dich."

"Frau mit Rückgrat."

"Hab ich mir fast gedacht, dass wieder mal alles ohne dich sein soll. (...) Bleib stark, Jasmin. Wir sind alle bei dir und auf deiner Seite."

"Was ist bloß los mit den Menschen? Haben die keine anderen Sorgen, als Spendenaufrufe zu starten?"

Was aus dem Geld wird, das viele Fans bereits an diverse Leute gespendet haben, ist nicht klar. Was für ein Drama!

