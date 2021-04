Willi Herren: Das passiert mit seinem Foodtruck

Willi hatte vor seinem Tod große Pläne, eröffnete vor einer Woche mit seinen besten Freunden Jörg und Desiree Hansen einen Reibekuchen-Foodtruck. "Er war in der Phase seines Lebens, gerade in den letzten Wochen vor der Eröffnung. Alles was er angepackt hat, hat funktioniert. Der Willi war in Topform! Er war super drauf. Das war der Beginn eines Imperiums. Was wir alles geplant haben...", erzählt Desiree im Interview mit der "BILD"-Zeitung.