Willi Herren: Drogen-Absturz nach Prügelei!

hat in dem Jahr seinen Job im Megapark auf Mallorca verloren. Da er immer wieder zu spät zu Auftritten kam, zog der Party-Komplex die Notbremse und hat sich von dem Sänger getrennt. Seine Karriere auf Mallorca scheint damit endgültig vorbei zu sein.

Große Auftritte blieben seitdem aus – stattdessen scheint Willi Herren derzeit völlig abzustürzen. Der einstige „ “-Star sorgt derzeit für viele negative Schlagzeilen.

Willi Herren soll seine Ex Jasmin Herren geschlagen haben, nachdem sie ihn in einer Table-Dance-Bar nach der Aufzeichnung der „Apres Ski Hits“ erwischte, wie die „Bild“-Zeitung berichtete. Der Streit ist dabei völlig eskaliert! Danach sei er abgehauen und fuhr in ein Hotel – am Morgen stand er in Unterhosen vor seinem Hotel.

Willi Herren fragte nach Koks

„Willi Herren hatte alle Lampen an und fragte wirklich jeden im Laden nach Koks“, sagte ein Gast in der „Bild“, der auf der Aftershow-Party der -Show war. Mittlerweile hat sich Willi Herren in eine Entzugsklinik einweisen lassen.