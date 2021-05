Willi Herren: Feuer-Drama! Sein Food-Truck ist ausgebrannt

Als Willi Herren am 16. April seinen Reibekuchen-Truck eröffnete, war die Freude groß. Der TV-Star erfüllte sich damit einen großen Traum. Doch nur wenige Tage später war er tot. Eigentlich wollten seine Geschäftspartner ohne ihn weitermachen, aber der Schmerz sitzt einfach zu tief. Leider können sie den Truck nun nicht einmal mehr verkaufen, denn "Willi Herren’s Rievkoochebud" ist in der Nacht vom 2. auf den 3. Mai restlos in Flammen aufgegangen.