Zwischen und seiner Frau Jasmin geht es nicht immer ganz harmonisch zu. Zuletzt sorgte das Skandal-Pärchen mit einem Stripclub-Drama für Aufsehen. Was ist passiert? Ende 2018 wurde der ehemalige Schauspieler von seiner Ehefrau in einem Stripclub erwischt und zur Rede gestellt. Es kam zum Streit und es gab ein Handgemenge. Prompt bekam er eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Anschließend entschuldigte er sich öffentlich bei Jasmin. „Ich weiß, dass ich mich betrunken nicht unter Kontrolle habe und gerne mal richtige Dummheiten begehe, an die ich mich am nächsten Tag kaum erinnere. Was ich weiß, ist, dass ich mich in einem Club wiederfand und mir meine Frau vollkommen zu Recht eine Szene machte“, erklärte er im Gespräch mit Bild und begab sich daraufhin in eine Entzugsklinik.

Willi Herren: Frau Jasmin wünscht sich ein Baby!

Willi Herrens Frau Jasmin hat ihrem Schatz mittlerweile wieder verziehen. Der Alkoholentzug scheint sich bezahlt gemacht zu haben. Nun wünschen der Ballermann-Star und seine Ehefrau sich sogar ein Baby! Schon länger machen Gerüchte um eine Schwangerschaft die Runde. Der 43-Jährige gesteht sogar, dass die beiden unbedingt ein Kind haben wollen und es fleißig probieren! Bisher habe es allerdings noch nicht geklappt. Vielleicht probieren sie es ja nach ihrer Teilnahme an „Das Sommerhaus der “ noch einmal. Sollten sie gewinnen, winken dem Paar ganze 50.000 Euro. Damit lässt sich eine tolle Erstausstattung für ein Baby kaufen…

Willi Herren: Prügel-Attacke! Er schlug seine Frau krankenhausreif

Damit ihre Baby-Wünsche in Erfüllung gehen, müssen Willi Herren und seine Frau nun an einem Strang ziehen. Während er seinen Entzug machte, stand sie ihm bei und holte ihn anschließend aus der Klinik ab. Die Höhen und Tiefen ihrer Beziehung schweißten sie zusammen. Und wer weiß: Vielleicht klappt es mit dem Baby ja doch noch! Für Willi wäre es neben Tochter Alessia und Sohn Stefano bereits das dritte Kind.