Willi Herren: Haare ab! Er hat jetzt eine Glatze

Willi Herren hat sich getraut! Der Sänger hat sich kurzerhand die Haare abrasiert und zeigt sich stolz miz seinem neuen Look.

Huch, was ist denn bei los? Der 44-Jährige überrascht seine Fans auf mit einem neuen Look – und der sorgt für geteilte Meinungen.

Willi hat eine Glatze

Willi hat sich kurzerhand von seinen Haaren verabschiedet und sich eine Glatze rasiert! Allerdings nicht, weil ihm während der häuslichen Isolation langweilig war. In seinem Post bedankt er sich bei einer Haar-Klinik. Wir erinnern uns: Willi unterzog sich einer Haartransplantation, um sich endlich wieder wohlzufühlen.

Der Look kommt allerdings nicht bei allen Fans gut an. Während manche Follower der Meinung sind, dass der Sänger nun jünger wirkt, können andere sich mit der Glatze absolut nicht anfreunden. Und Willi? Der nimmt die Sache mit Humor und präsentiert sich in einem Instagram-Video lieber mit einer lustigen Badekappe.

SO sieht mit Glatze aus: