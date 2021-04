Willi Herren: Heftige Anschuldigungen gegen Tochter Alessia

Weil Alessia sich trotzdem immer noch bei Instagram zeigt, bekommt sie derzeit jede Menge Hass-Nachrichten. "Ich finde das so unglaublich und respektlos von den Leuten, die mir schreiben, dass ich nicht trauern würde. Jeder Mensch trauert anders. Das ist hier nur Instagram. Ihr kennt mich persönlich nicht. Ihr wisst nicht, was bei mir abgeht. Ihr wisst nicht, wie ich trauere. Ich dürft euch nicht einmischen", schimpft sie jetzt in ihrer Story. "Mein Vater ist für immer in meinem Herzen. Ich denke 24/7 an ihn. Das werde ich auch niemals ändern. Das ist eine Sache, mit der ich alleine umgehen muss und ich mache das Beste draus."