Willi Herren: Jetzt packt er über "Temptation Island VIP" aus!

Willi Herren war mit "Temptation Island"-Macho Calvin in der letzten Sendung "Pocher - gefährlich ehrlich!" zu Gast - und packte über die Zeit in der Sendung aus. "Es war eine mega krasse, kranke Erfahrung! Wir haben letztes Jahr die Staffel angeschaut und da meinte ich noch: 'Stell dir mal vor, Schatz! Wir würden uns die Köpfe einhauen. Im Leben nicht!' Ein Jahr später sitze ich da zwei Wochen drin", erzählt Willi. Ob er die Entscheidung bereut hat? "Ich hätte nicht gedacht, dass mich das alles so triggert und so mitnimmt. Dann bist du da mittendrin und zwölf Frauen greifen wirklich pausenlos an. Und bei den Männern ist das ja genauso. Jasmin traue ich zu 100 Prozent, aber den Männern nicht", gibt er zu.