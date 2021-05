Willi Herren: Jetzt packt seine angebliche Geliebte aus!

"Mir geht es so dreckig"

Nun meldet sich eine Frau zu Wort, die angeblich lange eine Affäre mit Willi hatte. "Das war keine Liebe oder so, das war einfach eine Affäre", erklärt sie gegenüber "RTL". Offenbar lernten sie sich vor 15 Jahren kennen. Zwischendurch hatten sie mehrere Jahre keinen Kontakt zueinander. Doch nach der Trennung von Jasmin sollen die beiden sich wiedergesehen haben.

Die beiden hatten vor, sich noch einmal zu treffen. Doch dazu kam es nicht mehr. Am Wochenende vor seinem Tod soll Willi ihr geschrieben haben, dass er sich noch nicht bereit dazu fühle, sie erneut zu treffen. "Mir geht es so dreckig. Ich leide so dermaßen", soll Willi ihr zwei Tage vor seinem Tod noch geschrieben haben.

