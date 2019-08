Eigentlich sind und Johannes Haller gute Kumpes. Doch das gehört der Vergangenheit an! Heute Abend wendet sich das Blatt gewaltig...

Willi fällt Johannes und Yeliz in den Rücken

Johannes und seine Yeliz befürchten, dass sie von den anderen rausgewählt werden. Also schnappen sie sich Willi zum Vieraugengespräch. "Hand aufs Herz: Willst du uns nominieren?", hakt Johannes bei Willi nach. Doch der Ballermann-Star versichert: "Nee! Macht euch keinen Kopf."

Am nächsten Tag dann die Wende! Am Frühstückstisch erzählt Jasmin Yeliz, dass ihre Nominierung doch eine Option ist. "Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Da bin ich ganz ehrlich", erklärte sie. "Spielmäßig wäre das. Das heißt nicht, dass ich nichts mehr mit euch zu tun haben will."

Als Johannes davon erfährt, fällt er aus allen Wolken. "Er gibt mir sein Wort als Mann - und sagt, dass er mich niemals nominieren würde. Und dann werde geweckt und höre, dass Willi uns jetzt das Messer in den Rücken rammt", sagt er entsetzt.

Mega-Zoff zwischen Willi und Johannes

Daraufhin eskaliert die Situation zwischen den beiden Männern so richtig. "Ich werde in meinem ganzen Leben kein Wort mehr mit dir reden. Du hast keinen Charakter, Willi. Du bist der größte Feigling der Nation", pöbelt Johannes. "Wenn du könntest, würdest du mir jetzt eine knallen. Anscheinend bist du sehr aggressiv", schimpft er zurück. "Jetzt sieht man endlich dein wahres Gesicht!"

Ob sich die beiden wohl wieder vertragen werden? Müssen Johannes und Yeliz dank Willi wirklich die Koffer packen? Das zeigt sich heute Abend um 20:15 Uhr bei ...

