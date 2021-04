Willi Herren: Neue Details über seinen Tod enthüllt

Das Paar, mit dem Willi noch am Freitag seine Reibekuchenstand eröffnete, klopfte und klingelte - keine Reaktion. "Für mich war klar: Irgendwas stimmt nicht. Dann haben wir die Polizei gerufen. Die haben die Tür aufgebrochen und dann haben wir schon die Meldung gekriegt." Willi lag leblos auf dem Boden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Hinweise auf ein Fremdverschulen gibt es nicht. Derzeit wird von einer Überdosis ausgegangen.

In der Vergangenheit kämpfte Willi immer wieder gegen seine Drogen- und Alkoholsucht. Eigentlich hatte er diese Phase seines Lebens hinter sich gelassen. "Er war in keinster Weise labil. Er war superstabil. Es gab gar keine Anzeichen", so Freund Jörg weiter. Ob Willi doch wieder rückfällig geworden ist? Das muss die Kriminalpolizei jetzt klären.

