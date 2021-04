Willi Herren: Obduktion angeordnet

Die Staatsanwaltschaft Köln bestätigt jetzt, dass Willis Leiche obduziert werden soll. "Zum sicheren Ausschluss eines Fremdverschuldens hat die Staatsanwaltschaft das Institut für Rechtsmedizin in Köln mit der Obduktion des Leichnams beauftragt", heißt es in dem Statement, das Sender RTL vorliegt. Mit dem Ergebnis kann frühestens Donnerstag gerechnet werden. Weiter erklärt die Staatsanwaltschaft: "Rein vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass in einem Todesermittlungsverfahren die Persönlichkeitsrechte des Verstorbenen und seiner Angehörigen besonders stark wiegen. Insofern werden Auskünfte zu Todesumständen sowie zur konkreten Todesursache nicht erteilt werden, sondern lediglich, ob sich nach der Obduktion und ggf. weiteren Untersuchungen konkrete Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben haben oder nicht."

