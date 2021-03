Willi Herren: Riesen-Tattoo nach der Trennung von Jasmin

Neues Tattoo für Willi

In seiner Instagram-Story überrascht Willi seine Fans nun jedoch mit einem neuen Tattoo. "Ich habe mir das Vaterunser stechen lassen", verrät er und hält seine Wade in die Kamera. Welche Bedeutung das Tattoo für ihn hat, verrät der Ex-"Lindenstraße"-Star nicht. Doch dafür sorgt er anschließend mit einer verwirrenden Nachricht für Aufsehen!

"Kennt ihr das? Ihr geht in ein Gespräch rein, in der Hoffnung, dass was Gutes dabei rauskommt, und ich muss sagen, es war ein sehr fruchtbares Gespräch", erklärt er. Ob er sich wohl mit seiner Ex Jasmin unterhalten hat? Diese stellte vor kurzem bereits klar, dass es kein Liebes-Comeback geben wird. Es bleibt also weiterhin spannend...

Schon gewusst? An diesen Stellen tut das Tätowieren am wenigsten weh: