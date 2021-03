Willi Herren: Schlimmer Liebeskummer - Er spricht über das Ehe-Aus

Willi leidet unter der Trennung

In seiner Instagram-Story beantwortet Willi nun die Fragen seiner Fans, die sich große Sorgen um ihn machen. "Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Der Trennungsschmerz lässt und lässt einfach nicht nach. Aber Kopf in den Sand gibt es bei mir nicht. Weitermachen", erklärt er. Ein anderer User will wissen, warum Willi auf einmal so schlank ist. Auch darauf hat er eine Antwort: "Wie habe ich abgenommen? Liebeskummer!" Das ist bei mir normal. Das geht bei mir immer hoch und runter – dann bin ich mal dicker, dann mal dünner. Jetzt halte ich gerade momentan mein Gewicht, weil ich auch zurzeit nicht viel esse."

Die Fans gehen jedoch noch einen Schritt weiter. Sie wollen in Erfahrung bringen, ob der 45-Jährige vor lauter Kummer rückfällig geworden ist. Zum Glück gibt Willi sofort Entwarnung! "Nein, das wird nicht passieren. Keine Sorge! Nein", versichert er.