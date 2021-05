Willi Herren: Sein großer Traum geht doch noch in Erfüllung

Willis Traum geht in Erfüllung

Nun geht Willis Traum aber doch noch in Erfüllung. Willis Geschäftspartner wollen den Truck neu aufbauen. "Einen hauen wir noch raus. Wir sagen nur 'Willi Herrens Rievkoochebud 2.0 - Der Fan-Truck'", verraten sie auf Instagram. "Wir hoffen auf all eure Unterstützung! Lasst den Truck wieder neu aufleben und gemeinsam Großes schaffen. Für Willi und für euch alle! (...) Danke für eure Treue, Unterstützung und lieben Worte. Und wir sind so frei und sagen dies auch in Willis Namen."