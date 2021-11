Willi Herren: Sein letzter großer Wunsch wird wahr

So hatte Willi Herren es sich gewünscht. Sein Vater Wilhelm hat gestern seine letzte Ruhe neben ihm gefunden. Der 86-Jährige litt an Demenz und lebte in einer Pflegeeinrichtung. Im Gespräch mit "Express" hatte Willis Schwester kürzlich verraten, dass der Reality-TV-Star es so gewollt hätte. "Wir sind, das darf ich so sagen, überglücklich. Und ich bin sicher: Dabei hat Willi aus dem Himmel mitgeholfen. Es wäre sein letzter Wunsch gewesen", so Annemie.