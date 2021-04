Willi Herren: So können die Fans selbst Abschied nehmen

Der überraschende und plötzliche Tod von Willi Herren war ein großer Schock für seine Fans, Familie und Freunde. Am 5. Mai soll der TV-Star im engsten Freundes- und Familienkreis beigesetzt werden. Nur 30 Leute können an der Trauerfeier teilnehmen. Trotzdem sollen nun auch Willis Fans einen ganz besonderen Ort bekommen, an dem sie sich von ihm verabschieden können.