Willi Herren: Tränen-Kollaps wegen Frau Jasmin!

Der Schmerz ist auch am nächsten Tag nicht vergessen. Statt mit den Mädels Party zu machen, zieht sich Willi allein zurück. "Die Nacht war nicht schön. Ich wurde von Albträumen geplagt. Das will mir nicht aus dem Kopf. Ich kann das immer noch nicht glauben, was ich gesehen und gehört habe. Das geht mir sehr nah. Wenn ich diese Frau verlieren würde, dann würde ich den Boden unter den Füßen verlieren!", klagt er sein Leid. Plötzlich bricht der sonst so witzige Willi in Tränen aus. Wird er sich wieder beruhigen? Und was sagt Jasmin dazu? Das zeigt sich in den nächsten Folgen...

Die neue Folge von "Temptation Island VIP" könnt ihr HIER bei TVNOW bereits vorab streamen. *

Bei "Promi Big Brother" kam es bei Willi zu einer peinlichen Penis-Panne! Die pikanten Bilder seht ihr im Video: