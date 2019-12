Willi Herren: Trennung von Frau Jasmin!

Reddit this

2018 haben sich und seine Frau Jasmin nach drei Beziehung das Ja-Wort gegeben. Im dieses Jahres zogen die beiden gemeinsam ins "Sommerhaus der " - und zeigten sich als eingespieltes Team. Immer wieder betonten die beiden, dass sie sich über alles gemeinsamen Nachwuchs wünschen. Doch jetzt ist alles vorbei...

Das ist der traurige Grund für das Ehe-Aus von Willi und Jasmin Herren

Auf bestätigt Willi jetzt die Trennung. "Ich melde mich bei euch mit einer eher traurigen Nachricht. Ich möchte aber unbedingt, dass ihr es von mir persönlich erfahrt", leitet er seinen emotionalen Text ein. "Es gab noch jemand, der mich in den letzten Jahren immer unterstützt hat. Neben meiner eigenen Familie war das auch meine Ehefrau Jasmin. Nun muss ich euch sagen: Ich denke, dass die Belastungen, die ein Paar ertragen muss, das in der Öffentlichkeit steht, für uns zu hoch waren." In den letzten Monaten habe es zwar häufig schöne Momente gegeben, aber leider überwogen die schlechten. "Daher haben wir den Entschluss getroffen, uns zu trennen."

Für Willi ist die Situation nicht einfach. Deshalb möchte er sich vorerst etwas zurückziehen. Eines stellte der Sänger jedoch klar: "Es gibt keine neuen Partner und dieser Entschluss ist in den letzten Tagen gefallen." Jasmin wünsche er trotzdem nur das Beste.

