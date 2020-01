Willi Herren: Überraschende Ekel-Beichte! Alle sollen die Wahrheit erfahren

Reddit this

Willi Herren will abspecken! Der Grund: Mittlerweile ekelt der Sänger sich vor seinem eigenen Körper. Dabei stört ihn vor allen Dingen sein Bauch.

In seinem Körper fühlt sich schon lange nicht mehr wohl. Gegen die überflüssigen Pfunde kommt er einfach nicht aus eigener Kraft an. Deshalb will er bei „Rosins Fettkampf“ nun ordentlich abspecken!

Traurige Beichte

In der -Show wird schnell deutlich, wie sehr der 44-Jährige unter seinem ungesunden Essverhalten leidet. „Ich habe meinen Körper vergewaltigt mit unnützen Lebensmitteln! Einfach nur schrecklich“, erklärt er aufgebracht. Mittlerweile ekelt er sich sogar vor seinem eigenen Körper. „Mir ist das mittlerweile auch peinlich, mein Bauch. Ich kann den nicht mehr verstecken! Das widert mich nur noch an!"

Willi Herren will unbedingt abnehmen. Foto: GettyImages

Nun will Frank Rosin dem Kölner dabei helfen, mit gesunder Ernährung abzunehmen. Gar keine einfache Aufgabe, denn Willi steht auf süße Sachen! „Wenn ich so eine große Flasche Cola hier habe. Die könnte ich auf Ex wegtrinken“, gesteht er. Doch darauf muss er vorerst wohl leider verzichten…

