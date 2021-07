Willi Herren: Wegen Jasmin! Jetzt mischt sein Bruder sich ein

Es kehrt einfach keine Ruhe ein. Erst herrschte Zoff zwischen Willi Herrens Kindern und Jasmin Herren. Und nun zieht auch noch die Schwester des Entertainers gnadenlos über die Witwe her und behauptet, sie würde lügen. Die Vorwürfe will Willis Bruder Theo so allerdings nicht akzeptieren! In einem Statement stellt er sich auf Jasmins Seite und stärkt ihr in der öffentlichen Schlammschlacht den Rücken!