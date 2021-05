Willi Herren: Überraschende Wende im Namens-Zoff

Da die Ansprüche in unterschiedlichen Kategorien fallen, stehen die Chancen für beide Frauen gut. Die Ex-Freundin und langjährige Managerin von Willi möchte die Rechte der gemeinsam produzierten Songs erlangen. So könnte Jana weitere Alben unter seinem Namen veröffentlichen.

Jasmin Herren ließ über ihre Managerin verkünden, dass sie nichts dagegen hat: "Selbstverständlich würde auch künftig Jana Windolph die Lizenzrechte ihrer bezahlten Songs behalten. Das hat ihr Ehemann Willi immer so gehandhabt. Deshalb geht sie davon aus, dass dies auch weiterhin in seinem Sinne ist. Alle anderen Einnahmen durch die Marke Willi Herren fließen automatisch komplett in die Insolvenz. Jasmin möchte, dass die Gläubiger zu ihrem Geld kommen und Willi irgendwann schuldenfrei ist - so wie er es selbst vorhatte."

Zumindest scheint es so, als ob die Ex-Freundin Willis gemeinsame Sache mit Ehefrau Jasmin machen will. Ein Erfolg, nachdem sie so fies von Willis Tochter attackiert wurde.

Oh, oh... Ob das Alessia gefallen wird?