Willi & Jasmin Herren: Bittere Fake-Vorwürfe nach der Trennung

Anfang der Woche gaben und Ehefrau Jasmin überraschend ihre Trennung bekannt. "Ich denke, dass die Belastungen, die ein Paar ertragen muss, das in der Öffentlichkeit steht, für uns zu hoch waren. Wir hatten in den letzten Monaten zwar häufig schöne Momente. Aber auch welche, in denen es nicht so leicht war. Zuletzt haben diese leider überwogen", erklärte Willi auf seinem -Account. Doch eine traut dem Braten überhaupt nicht: "Das Sommerhaus der "-Kollegin Sabrina Lange...

Fake-Vorwürfe von Sabrina Lange

"Ich halte es für Fake", verrät sie im Gespräch mit der Nachrichtenagentur "spot on ". "Sie waren so sicher miteinander. Sie waren ein absolut starkes Team und wirkten so verliebt." Sie glaube fest an "eine Versöhnung in naher Zukunft. Zumindest hoffe ich es für beide."

Werden sich Willi Herren und Sabrina Lange endlich aussprechen?

Und wie sieht es bei ihr und Willi mit Versöhnung aus? Schließlich krachte es im "Sommerhaus der Stars" gewaltig zwischen den beiden. "Nur Willi selbst kann mich von sich als Freund trennen. Ich stehe immer zu einem Menschen, mit dem ich befreundet bin - bis in alle Ewigkeit. Ich würde gerne wieder eine Freundschaft mit Willi haben." Ob ihr Wunsch in Erfüllung geht? Das wird die Zukunft zeigen…

