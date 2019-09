Willi & Jasmin Herren: Schwanger? Endlich reden sie Klartext!

Reddit this

Willi und Jasmin Herren schrieben im "Sommerhaus der " Geschichte. Sie waren das erste Paar, dass Sex in der Promi-WG hatte. Der Grund? Die beiden wünschen sich über alles ein gemeinsames Baby. "Dafür halten wir uns an einen Fruchtbarkeitskalender und zu diesem Zeitpunkt im Haus sah es ganz günstig aus", erklärte Jasmin gegenüber der "BILD"-Zeitung. Hat es nach der schnellen Nummer in der Garten-Toilette endlich geklappt?

Jasmin Herren besuchte einen Frauenarzt

Jasmin wurde bereits bei einem Frauenarzt in Köln erwischt. "Es ist kein Geheimnis, dass Willi und ich seit längerem versuchen, schwanger zu werden. Da ist man als Frau natürlich öfter mal beim Frauenarzt und lässt sich durchchecken", sagte sie. "Was dabei herausbekommt, ist bleibt unser Geheimnis. Aber klar holt man sich gerade dann öfter mal den Rat einer Expertin…"

Willi Herren & Johannes Haller: Heftige Beleidigungen! Der Streit eskaliert

Willi Herren: "Sie ist im vierten Monat schwanger"

Bei "Das große Wiedersehen" kommt endlich raus, was an den Gerüchten dran ist. "Sie ist im vierten Monat schwanger", platzt es aus Willi heraus. Doch zu früh gefreut! Willi erlaubt sich nicht nur einen kleinen Scherz! Seine Jasmin erwartet kein Baby. "Die Begebenheiten waren nicht dementsprechend. Wir sind ja verheiratet. Wir haben Zeit", erklärt sie. Doch die Hoffnung auf gemeinsamen Nachwuchs wollen die beiden noch lange nicht aufgeben. "In vier Tagen haben wir wieder die fruchtbaren Tage und dann ist es wieder soweit", zeigt sich Willi optimistisch. Wir drücken die Daumen!

Ist es bei Michael Wendlers Freundin Laura bereits jetzt soweit? Die verdächtigen Bauch-Bilder seht ihr im Video: