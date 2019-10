Willi & Jasmin Herren: Trennung? Jetzt kommt alles raus!

Reddit this

Hat der "Sommerhaus"-Fluch jetzt auch Willi und Jasmin Herren getroffen? Laut Sender hat sich Jasmin auf eine Wohnungsanzeige beworben. Dem Makler erzählte sie, dass sie sich gerade getrennt hat und jetzt dringend eine neue Bleibe sucht. Ist nach einem Jahr Ehe etwa wirklich wieder Schluss?

Willi Herren & Jasmin: Süße Baby-News! Er bestätigt es auf Instagram

Jetzt rückt Jasmin Herren mit der Wahrheit raus

Jetzt rudert Jasmin jedoch zurück. Sie hat bei der Bewerbung gelogen, weil man als Single ihrer Meinung nach bessere Chancen auf dem Wohnungsmarkt hat. "Es ist alles gut. Von einer Trennung kann keine Rede sein. Das basiert alles auf einem Missverständnis", erklärt sie. Der Grund für den Umzug? Anfang September wurden die beiden von Unbekannten bedroht. Die Übeltäter warfen sogar Eier gegen ihr Haus. Aus Angst will das Paar ihr altes zu Hause verlassen. "Willi und ich versuchen, uns ein neues Leben aufzubauen und übergangsweise eine neue Wohnung, zu finden. Wir wollen gerne ein Haus bauen. Ich will weg aus der Gegend. Es wissen einfach wahnsinnig viele, dass wir hier wohnen", so Jasmin weiter.

Doch stimmt das wirklich? RTL will erfahren haben, dass die beiden seit einigen Wochen getrennt sind und die Beziehung lediglich für die Öffentlichkeit vorspielen. Schuld daran sollen andere Frauen sein. Was dran ist an den Gerüchten? Das wissen die beiden wohl nur selbst...

