William Goldman: Der Oscar-Preisträger ist tot

William Goldman ist tot. Der US-Drehbuchautor und Oscar-Preisträger starb im Alter von 87 Jahren.

William Goldman: Seine Familie bestätigt die traurige Nachricht

Diverse US-Medien berichteten am Freitag unter Berufung auf seine Tochter Jenny, dass Goldman an den Folgen von Krebs und einer Lungenentzündung in seinem Haus in New York gestorben ist.

Der beliebte Drehbuchautor gewann seinen ersten Oscar für den Western „Butch Cassidy und Sundance Kid“. Sieben Jahre später gewann er seinen zweiten Oscar für sein Drehbuch für „Die Unbestechlichen“. Goldman wurde von diversen Größen aus dem Business immer wieder als geistreich, talentiert und „Erfinder des modernen Drehbuchs“ bezeichnet.