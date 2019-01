William Morgan Sheppard: Der "Star Trek"-Star ist tot

Bekannt wurde vor allem durch „Star trek“ bekannt – unter anderem spielte er in „Stark Trek VI – Das unentdeckte Land“ und „Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert“ mit. Daneben war er in zahlreichen Produktionen zu sehen – darunter „Transformers“, „nur über ihre Leiche“ oder auch Serien wie „Mad Men“, „Doctor Who“ und „Criminal Minds“ mit.

Er war in zahlreichen Filmen zu sehen

Vor seiner Schauspielkarriere machte er einen Abschluss an der Royal Academy of Dramatic Art. Ab 1960 spielte er mehr als zehn Jahre an der „Royal Shakespeare Company“ mit und trat in dem Theaterstück „Marat/Sade“ auf.

Seine erste Filmrolle hatte in er „Strongroom“ im Jahr 1962. Danach spielte er in einigen Fernsehserien mit. William Morgan Sheppard war nicht nur Schauspieler, sondern hat seine Stimme auch einigen Computerspielen geliehen.