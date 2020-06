Willige Frauen für eine neue Staffel von "Der Bachelor" gesucht

Die Kuppelshow mit Paul Janke (31) als willigen Junggesellen hatte Traumquoten.

"Der Bachelor" machte im Schnitt 14,3 Prozent Marktanteil mit 4,71 Millionen Zuschauern.

Singelfrauen auf der Suche nach der ganz großen Liebe und einer exibizionistischen Ader können sich ab sofort als Kandidatinnen bewerben.

Wie immer winkt ein gutaussehender, reicher und gebildeter Mann, der nur die Eine zum Heiraten und Kinderkriegen sucht.

Der amtierende "Bachelor" Paul hat sein Glück mit Gewinnerin Anja (27) nicht gefunden. Der nutzt nun seinen F-Promi-Status, um sich eine geeignete Frau klarzumachen.

Wann die neue Staffel anläuft, ist noch nicht bekannt.

