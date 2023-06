Wincent Weiss: Überraschende Babybeichte! Jetzt darf es jeder wissen

Wincent Weiss landet eine Mega-Hit nach dem anderen. Und auch sonst kann er sich karrieretechnisch nicht beschweren. Ob "Sing meinen Song" oder "The Voice Kids" - auch im TV ist er gern gesehen. Vor allem an der Seite der jungen Talente blüht er richtig auf. "Mit den Kindern da zu arbeiten, die so unverblümt an die Sache rangehen, einfach wie es Kinder halt so machen, ist das Schönste", so der Star gegenüber "Bunte". Da wundert es nicht, dass er auch privat von Nachwuchs träumt.