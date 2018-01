Extremer Temperaturabsturz: So heftig schlägt der Winter jetzt zu!

Schon wieder zieht ein Sturmtief über Deutschland! Danach wird das Wetter nicht besser, denn es folgt ein heftiger Wintereinbruch.

Ab Donnerstag werden die Temperaturen in den Keller rauschen. „Am Donnerstag und Freitag gibt es eine deutliche Abkühlung“, sagte Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom „WetterKontor“ laut der „Bild“-Zeitung. „Es gibt Schneefall bis in die tiefen Lagen“, so der Diplom-Meteorologe.

Der Schnee soll aber nicht liegen bleiben. Am Montag wird es mit bis zu 13 Grad noch mild – danach wird es aber immer kälter. Besonders ungemütlich wird der MJittwoch. Am Donnerstag hält dann der Winter in Deutschland Einzug.

Der Winter soll wohl auch länger bleiben – offenbar auch noch die ganze nächste Woche: Es drohen Bodenfrost, teils heftige Schneefälle und Glätte. „In den übrigen Landesteilen stellt sich wechselhaftes und nasskaltes Wetter mit Schnee-, Schneeregen- und Graupelschauern ein. Oberhalb von 300 bis 500 Metern fällt durchweg Schnee“, heißt es auf der Website der „Unwetterzentrale“.