Winter-Comeback: Neue Kältewelle in Deutschland!

Höchstwerte von bis zu 17 Grad – und das mitten im Januar! So hat sich das Wetter in den vergangenen Tagen gezeigt.

Damit ist jetzt offenbar bald schon wieder Schluss, denn der Winter kehrt in Deutschland wieder ein – aber wie heftig wird er diesmal werden? „Spannend wird es nach dem Monatswechsel, dann könnte eine Abkühlung auf dem Programm stehen", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ laut der „Bild“-Zeitung. „Aber noch kann sich die Prognose ändern. Allerdings ist ein Trend deutlich, hin zu kälterem Wetter“, so der Wetterexperte weiter.

In der nächsten Woche könnte es spannend werden, denn es wird ein Kampf zwischen kalter und warmer Luft. „Ob es so kommt, ist offen. Hochs und Tiefs müssen günstig liegen. Ein Tief muss aus Norden die kalte Luft zu uns schaufeln und nicht aus Südwesten die milde Luft!“, so Dominik Jung. Das Comeback des Winters soll in der ersten Februar-Woche kommen – bis dahin bleibt es relativ mild.